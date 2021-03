Japón logra histórico resultado y aplasta 14-0 a Mongolia en las Clasificatorias para Qatar 2022

Japón aplastó a Mongolia por 14-0, lo que constituye la más amplia victoria de un equipo nipón de fútbol de la historia, superando al 15-2 contra Filipinas en 1917, en la fase de clasificación (zona Asia, Grupo F) del Mundial 2022, este martes en Chiba.

Japón, que ya había derrotado a Mongolia por 6-0 en la ida, ganaba por 5-0 en el descanso, antes de marcar nueve goles más en el segundo período.

🇲🇳 0-14 🇯🇵



🌏 Goal-hungry Japan racing clear at the top of Group F 💨 #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/nhQXCEToPM