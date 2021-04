"¿Tú crees que quiero jugar por plata?": Herrera revela cómo se logró el retorno de Pizarro a la U

El volante volvió a vestir la camiseta azul en 2017, atrasó su retiro y terminó despidiéndose del fútbol en el “Romántico Viajero”.

En 2017 David Pizarro volvió a vestir la camiseta de Universidad de Chile, que ya había defendido brevemente en 2001. Si bien retornó al país después de un largo recorrido por Europa para cerrar su carrera en Santiago Wanderers, club donde se formó, en el Decano no lo pasó bien y acabó despidiéndose del fútbol en el “Romántico Viajero”.

El recientemente retirado portero Johnny Herrera desclasificó en TNT Sports cómo se concretó el retorno del “Fantasista” a los azules.

“David pidió permiso para entrenar porque salió de mala manera de Wanderers, no sé si recuerdan, estuvo lesionado un buen tiempo, llegó con muchas expectativas y no las cumplió, no las cumplió el club tampoco por tanto tuvo que salir, y pidió permiso para entrenar en Universidad de Chile”, comenzó su relato el “Samurái”.

Herrera destacó que con Pizarro fueron compañeros desde temprana edad en la Sub 20 de Vladimir Bigorra.

“David pidió permiso para entrenar y conversando una vez en el camarín digo: ‘Oye que andai bien’. Y me dicen: ‘Ya po, gestiona para jugar’”, continuó Herrera.

El ex portero, reconociendo que “ya estaba pensado como dirigente”, le explicó a Pizarro que él era muy caro y que el club no estaba pasando por un buen momento.

“¿Y tú crees que a esta altura de mi carrera yo quiero jugar por plata?”, fue la respuesta de “Pek”.

“Espérame”, le dijo Herrera. “Me vestí rapidito, partí para arriba a hablar. Hablé con el profe y David se incorporó al plantel y fue lo que todos vimos”, cerró el ex capitán azul.

El entrenador de la U en aquel entonces era Ángel Guillermo Hoyos. Los azules se coronaron campeones del Clausura 2017, con Pizarro en sus filas, y aunque estaba previsto que el volante sólo jugaría ese año por los azules, terminó renovando por todo el 2018 antes de su retiro.