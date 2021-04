Herrera recuerda a la U tras su retiro: "Creo que fui el mejor arquero en la historia del club"

El ahora ex portero señaló además que “lo más probable es que en un par de meses esté arrepentido”, luego de su reciente anuncio.

Johnny Herrera anunció el martes su retiro del fútbol profesional , luego de 22 años compitiendo al más alto nivel.

Tras su anuncio, el “Samurái” recordó a Universidad de Chile, donde se convirtió en el jugador más ganador del “Romántico Viajero”, con 13 títulos en total. Frente a esto, el ex capitán de los azules dijo sentirse el mejor arquero en la historia del club.

“Voy a dar los motivos. Ante gustos no hay nada escrito, pero muchas veces en igualdad de condiciones, valen los títulos y logros. Lo que me tocó ganar, gracias a Dios, no hay nadie más que lo haya hecho, mi balance se inclina por la cantidad de títulos que obtuve y a mi entender, creo que fui el mejor arquero en la historia del club”, dijo Herrera en conversación con Radio Cooperativa .

Herrera, quien disputó 497 partidos por la U y marcó cinco goles, consiguió ocho torneos nacionales, tres Copa Chile, una Supercopa y la histórica Copa Sudamericana 2011.

Acerca del retiro, comentó que “no sé si vaya a extrañar tantas cosas. Sí el camarín, pero en dos meses más diré por qué cresta no sigo jugando. Cuando vea a arqueros que incluso yo lo podría hacer mejor... Me quedaba pasta para rato, me llamaron de muchos equipos, pero sería más eso, porque la rutina del deporte la voy a continuar para toda la vida”.

“Lo más probable es que en un par de meses esté arrepentido, pero tengo que morir con las botas puestas. Ya lo dije, todo el mundo lo sabe y me retiro, así de simple”, continuó.

Finalmente, apuntó a su último paso por Everton, revelando una desilusión que vivió en la tienda Oro y Cielo.

Según Herrera, el club está “muy distinto a lo que pinta el grupo Pachuca. Eso desilusiona un poco, seguir conviviendo con esto con equipos sin aspiraciones importantes no era lo que yo quería, prefería dar un paso al costado, porque tengo otras metas personales”.