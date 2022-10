Guarello y el complejo momento del fútbol chileno: "Para mí es la mayor crisis de la historia"

"Para todos es un complicado momento del fútbol chileno. Para mí es la mayor crisis de la historia, porque no simplemente es un tema de recursos. Es un tema de gestión muy grave y de disolución. Se está disolviendo el fútbol chileno", manifestó el periodista en T13 Noche.

Cada vez es más recurrente la suspensión de partidos en el fútbol chileno. Esto se ha convertido en una realidad que altera el calendario cuando ya los campeonatos están en la recta final y en las definiciones.

El periodista de Canal 13, Juan Cristóbal Guarello, compartió su reflexión sobre este hecho en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

El comunicador manifestó que "para todos es un complicado momento del fútbol chileno. Para mí es la mayor crisis de la historia, porque no simplemente es un tema de recursos. Es un tema de gestión muy grave y de disolución. Se está disolviendo el fútbol chileno".

"Por un lado, muy mal administrado el fútbol chileno. Por otro, la amenaza permanente de ya no más barras bravas. Yo creo que Chile tiene dos barras bravas. Ya no es simplemente la mención clásica de las barras bravas. Ya no es ese modelo argentino, es otra cosa la que hay en Chile", indicó.

"Están en esta frontera de la disolución porque la crisis entró a la cancha . Ya no se puede jugar. No se puede jugar tan solo por la barra brava, sino que por cualquier cosa. El partido se suspende por cualquier cosa", señaló.

"Cuando uno crece en el fútbol chileno, en el 84, en la quiebra más absoluta del fútbol chileno que coincidía con la quiebra del país, tiene correlación con la crisis económica en el país, nunca se dejó de jugar", afirmó.

"Incluso con el escándalo del Maracaná, y con todos los problemas que tenía el fútbol chileno, se jugaba. Se respetaban los horarios, se respetaba todo. Se había suspendido un partido por ahí, una fecha por allá, pero era algo muy puntual. Ahora es un estado permanente de disolución que tiene el fútbol chileno. Una crisis permanente", aseveró.