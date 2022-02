La emotiva carta con la que los hinchas del Leeds despidieron a Marcelo Bielsa

Algunos aficionados del cuadro inglés incluso protestaron ante la salida del técnico argentino, que arrastraba una racha de seis partidos sin ganar.

El ex técnico de la Selección Chilena, Marcelo Bielsa, llegó a un acuerdo para dejar de ser el entrenador del Leeds United, equipo inglés al que llegó en 2018 y con el que logró ascender a la Premier League.

Bielsa, quien se ganó rápidamente el cariño de los hinchas ingleses, y que incluso se convirtió en un ícono del equipo por la forma de jugar del club con el que incluso tuvo una buena primera temporada en la Premier League, no resistió la mala campaña de estos últimos meses que tienen al Leeds cerca de la zona de descenso.

Pese a la mala campaña en los últimos meses, los hinchas ingleses no dejan de querer al “Loco” e incluso algunos protestaron ante su salida de la banca. Los más nostálgicos, suscribieron a una emotiva carta que le agradece por haber vuelto a poner el club en lo más alto del fútbol inglés.

“Los siguientes tres años y medio fueron una historia que ninguno de nosotros podría haber escrito. Triunfo, fracaso y redención. Un regreso a la tierra prometida. El fútbol siempre tiene una forma mística de tejer relatos, pero cerca de ti, Marcelo, esas historias parecen cobrar vida y florecer en leyendas que contaremos durante años", dice la carta abierta.

"De cómo se sentaba en su hielera. De cómo convirtió a Kalvin Phillips en jugador de la selección de Inglaterra. De la multa de 300.000 libras por una norma no escrita y la rueda de prensa posterior. Del gol regalado y del premio Fair play de la FIFA. Pero, sobre todo, de la maldición de 16 años que se rompió y del club que volvió a la vida", agrega.

Más allá de los éxitos que logró Bielsa, los fanáticos le reconocen la identidad que le dio al equipo y, como en todos lados donde ha estado, sus valores.

"Te has convertido en una parte de nuestro club para siempre, un auténtico icono al que siempre tendremos en la más alta consideración. Incluso en los momentos más bajos de tu etapa aquí eso siempre ha sido así, y nada cambiará eso. Así que gracias, Marcelo. Por el fútbol que nos has aportado, por las historias que has escrito y por las vidas que has cambiado. Pero quizás más que eso, gracias por ser la increíble persona que eres", detallaron.

"Lo único que queda por decir, después de 1353 días increíbles de tenerte al frente de nuestro club, es que te queremos. Y serás amado en esta ciudad, y por los aficionados del Leeds de todo el mundo para siempre", cierran los hinchas.