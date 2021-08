Lionel Messi llega a París y es recibido por un centenar de hinchas del PSG

La superestrella Lionel Messi aterrizó este martes, cerca de las 15:30 horas locales –09:30 en Chile– en el aeropuerto parisino de Le Bourget, donde el argentino, vestido con una camiseta con el lema “Ici c'est Paris” (Aquí es París), saludó a los centenares de aficionados del París Saint-Germain que le aclamaban, constataron periodistas de la AFP.

Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. 🇫🇷 🌟 #PSG #Messi pic.twitter.com/4Zu4V6wS7D