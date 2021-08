María José Mailliard, atleta olímpica chilena: "Tenía miedo, porque la gente puede ser cruel"

La canoísta nacional se refirió a los problemas emocionales que tuvo antes de la competencia.

Este jueves María José Mailliard se despidió del canotaje en la categoría C1 200 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , y tras la competencia apuntó hacia los problemas personales que le afectaron en la previa de la cita olímpica, como también la falta de "apoyo sicológico".

La deportista del Team Chile, quien era una de las cartas fuertes para obtener una medalla, indicó que antes de la competencia "tenía miedo, porque la gente puede ser cruel", haciendo referencia a las burlas o críticas que han recaído sobre los deportistas nacionales.

Ademñas Mailliard remarcó que "tenía mucha presión, sentía que la gente esperaba mucho de mí y eso también me jugó en contra. Traté de manejarlo, pero lamentablemente no trajeron a mi psicóloga acá. Me hizo mucha falta, la verdad".

Bajo esa línea complementó que "estaba con muchos sentimientos a flor de piel por la muerte de mi abuela. Todas las cosas me afectaban el doble. Traté de manejar las cosas lo mejor posible, sentía que no estaba ciento por ciento como quisiera".

AFP Lee También > Arley Méndez anunció retiro del levantamiento de pesas y dice que consumo de marihuana "fue adrede"

Una cruda reflexión emocional por parte de la deportista, quien en Tokio tuvo su primera experiencia olímpica, donde aún tiene una chance de obtener una medalla, ya que junto a Karen Roco participarán en la C2 50.