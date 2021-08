Arley Méndez anunció retiro del levantamiento de pesas y dice que consumo de marihuana "fue adrede"

"Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más", señaló el pesista nacional.

Tras su presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio, Arley Méndez anunció que se retirará del levantamiento de pesas.

La información fue confirmada por el mismo atleta en conversación con TVN, asegurando sufrir de depresión y sentirse presionado constantemente.

"Me voy a retirar definitivo, por cosas personales. Son muchas complicaciones, dolores, ya no me siento a gusto", señaló el cubano nacionalizado chileno.

"Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más", aseguró el deportista.

Méndez abordó también lo que fue su sanción por doping, mencionando que lo hizo a propósito.