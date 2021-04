¿Qué pasa con el “King”? Pinilla revela que Vidal "tuvo un pequeño percance en su rehabilitación"

El volante chileno será baja nuevamente cuando el Inter visite al Napoli este domingo.

Inter de Milán visita al Napoli este domingo a las 14:45 horas de nuestro país en el Estadio Diego Armando Maradona, por la 31ª fecha de la Serie A italiana.

El volante chileno Arturo Vidal será baja nuevamente en el elenco nerazzurri, situación del “King” que Mauricio Pinilla detalló en ESPN FC.

“Arturo tiene una pequeña inflamación en su rodilla que fue intervenida, seguramente va a estar un par de semanas en recuperación, pero sí va a estar disponible en las últimas cinco, seis fechas”, comentó “Pinigol”.

“Se le inflamó, tuvo un pequeño percance en su rehabilitación, pero va a poder participar por lo menos de la parte final y más importante de la Serie A”, continuó.

El ex delantero reveló además que Vidal “antes de operarse arrastró esa lesión por varios meses, no es que se le produjo al final y se operó. Llegó un momento en que no estaba rindiendo como él quería y decidió operarse. Ya había perdido la titularidad y necesitaba recuperarla y para recuperarla tiene que estar en su 100%”

Recordar que el equipo de Alexis y Vidal es líder de la Serie A con 74 puntos, 11 más que el AC Milan, su clásico rival y más cercano perseguidor, cuando restan ocho partidos para el término de la Liga italiana, es decir, quedan 24 unidades en disputa.