Medio inglés da por hecho que Messi deja el PSG y fichará por el Inter de Miami en 2023

Si bien toda la atención está en estos días en el Mundial de Catar 2022, el mercado de fichajes también obtiene algunas portadas de los principales medios deportivos del mundo.

Esta vez fue el medio inglés The Times el que publicó una bomba noticiosa al asegurar que Lionel Messi dejará el PSG para fichar en 2023 por el Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos.

Según destacó el artículo, el equipo que preside David Beckham, firmaría con el argentino el contrato con el salario más alto en la historia del fútbol estadounidense y el club buscaría rodearlo de jugadores de su gusto, como el uruguayo Luis Suárez y el español Cesc Fábregas, ambos ex compañeros del Barcelona.

Además, el argentino llegaría libre ya que en junio finaliza su vínculo con el PSG y ninguna de las partes ha dado pistas sobre una posible renovación.

No obstante, según Marca, la familia del argentino habría desmentido la información aunque no se han referido públicamente al artículo de The Times.