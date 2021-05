“Merecen todo el respeto del mundo”: el mensaje de “Chiki” Cordero a los juveniles de Colo-Colo

El defensor de Ñublense, Fernando Cordero, tuvo unas emocionantes palabras para sus rivales que debutaron en el profesionalismo con una rotunda derrota.

Ñublense derrotó por cinco goles a uno a Colo-Colo por la quinta fecha del campeonato nacional. Los albos se presentaron con un equipo alternativo, compuesto principalmente por juveniles, luego de que 15 jugadores quedaran en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de un contagiado de Covid-19.

Pese a que los albos comenzaron ganando el encuentro con un gol de Juan Carlos Gaete, la inexperiencia del joven plantel les terminó jugando una mala pasada.

El defensor de Ñublense, Fernando “Chiki” Cordero, compartió en susrdes sociales un motivador mensaje para sus rivales que debutaron en el profesionalismo, señalando que: “Vi a jugadores dando todo porque era su primer partido, vi jugadores con personalidad, vi jugadores que se equivocaron, vi jugadores que tiraron una pared y correr hasta el minuto 95, vi jugadores que terminado el partido tenían bronca, rabia".

El “Chiki” terminó diciendo que: "Me acordé cuando empecé a jugar, hoy llevo casi 16 años jugando y debo decirle a cada uno de los jugadores que enfrenté hoy que merecen todo el respeto del mundo y que sin duda sus compañeros que llevan más tiempo jugando les dirán lo mismo, siéntanse orgullosos y decirles que me dieron tremenda lección hoy, no se reprochen nada, si fallamos un pase es parte del juego, arriba el ánimo que recién comienzan en este largo camino y sin duda que el partido de hoy les dará una tremenda enseñanza".

El gesto del jugador ha sido aplaudido por la afición de Colo-Colo y del propio Ñublense, quienes destacan la fraternidad y cordialidad del defensa con sus colegas que recién comienzan su camino en el fútbol.