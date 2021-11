"Estaba muy nervioso": El íntimo relato de Ben Brereton sobre sus primeros días en La Roja

En una breve pieza audiovisual, el delantero cuenta cómo fue su incorporación a la Selección Chilena, sentimientos que compartía su madre.

El delantero Ben Brereton se ha vuelto en poco tiempo en uno de los jugadores más queridos de la Selección Chilena . Ya suma tres goles por La Roja –uno en Copa América y dos en Clasificatorias– y fue una de las principales bajas en el último partido frente a Ecuador.

Sin embargo, en la intimidad las cosas no fueron tan fáciles en un comienzo. Fue el propio atacante quien confesó estar muy nervioso cuando llegó, sentimientos que compartía su madre, Andrea Brereton Díaz.

Todo esto quedó registrado en una pieza de League Of 72 sobre la historia de Ben, donde además hablan algunos de sus compañeros en el Blackburn Rovers, su familia, el embajador chileno en Inglaterra, entre otros.

“Estaba tan nervioso, ya sabes, no hablo nada español y cosas así, así que yo estaba muy nervioso cuando fui la primera vez”, reconoció “Big Ben”.

“Un día fui por mi cuenta, por un par de días. Después al cuarto día fui al vestuario y todos estaban allí. Todos son brillantes, algunos de ellos hablan inglés, otros no, pero todos me recibieron con los brazos abiertos”, continuó.

Agencia Uno Lee También > La Roja buscará rebajar sanción contra Arturo Vidal por la expulsión ante Ecuador

Andrea, su madre, comentó que “para ser sincera, como familia estábamos muy nerviosos porque era un idioma que no conoce, una cultura que no conoce, muchas cosas sobre Chile que no conoce. Viajó allí cuanto tenía seis meses y eso es todo, así que se subió a un avión y viajó al otro lado del mundo solo para integrarse a este grupo que se conoce durante tanto tiempo”.

Ben también les agradeció a los fanáticos por el cariño y apoyo. Además, manifestó su deseo de aprender bien el idioma y poder cantar el himno nacional.