Novak Djokovic debutará en 2022 este lunes y confiesa que solo jugará "donde me dejen ir"

El serbio buscará el título en Dubái tras su bullada expulsión de Australia: enfrentará ante el joven italiano Lorenzo Musetti (57°).

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, debutará en el circuito este 2022 en el ATP 500 de Dubái, donde enfrentará en primera ronda al italiano Lorenzo Musetti (57°).

Este torneo es el primero en que el serbio participa este año tras ser excluido del Australia Open por no estar vacunado contra el COVID-19.

“Es genial poder estar aquí (Dubai). Ya he tenido grandes resultados en el pasado en este torneo. Tengo grandes recuerdos en esta pista”, dijo en la conferencia de prensa previaal torneo

El serbio también se refirió al ya manoseado capítulo de Australia: “Fue extraño, lo ocurrido. Estaba muy decepcionado y triste por la forma en la que tuve que abandonar el país. Pero una vez que me recuperé mental y físicamente, además sabiendo que podía jugar en Dubái, no me costó volver a entrenar”.

El balcánico además enfrentará un gran inconveniente: al confirmar que no se vacunará contra el coronavirus, no se le permitirá el ingreso a varios países donde se jugarán torneos importantes, siendo Roland Garros en Francia y Wimbledon en Reino Unido, algunos. Ante esto comentó que, “ Ahora, la situación ha cambiado. Realmente, no puedo elegir . Es, básicamente, jugar donde pueda ir”.