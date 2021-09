Novak Djokovic vence a Matteo Berrettini y queda a dos partidos de la gesta en el US Open

El tenista serbio Novak Djokovic venció el miércoles al italiano Matteo Berrettini en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y se encuentra a dos victorias de un título histórico.

El número uno mundial venció de nuevo a Berrettini, su víctima en la final del pasado Wimbledon, por 5-7, 6-2, 6-2 y 6-3 en tres y 26 minutos de juego en la pista central de Flushing Meadows, en Nueva York.

De conquistar el US Open, Djokovic conseguirá el primer pleno de trofeos de Grand Slam en una temporada en 52 años y superará en títulos de torneos grandes a Roger Federer y Rafa Nadal, con 21.

"No quiero pensar en eso", dijo Djokovic sobre el gran reto. "Sé que está ahí pero quiero ir paso a paso".

