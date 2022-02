Novak Djokovic felicita al ruso Daniil Medvedev por convertirse en el nuevo número uno del mundo

El tenista serbio Novak Djokovic felicitó este jueves al Daniil Medvedev , quien se convertirá en el nuevo número uno del mundo.

“Felicitaciones también a un muy merecedor Daniil Medvedev, que ahora se convertirá en el número 1 del mundo”, escribió Nole en su cuenta de Twitter.

Congratulations also to a very deserving @DaniilMedwed, who will now become world number 1. 👏🙌