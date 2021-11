Ñublense "corta" a Roberto Gutiérrez tras polémica por penal ante la UC: "No debería continuar"

El delantero de los “Diablos Rojos”, ex cruzado, no quiso patear en la definición a penales de la Supercopa.

Universidad Católica se coronó campeón de la Supercopa el pasado jueves, luego de vencer a Ñublense mediante los lanzamientos penales en el Estadio Ester Roa de Concepción.

La polémica del encuentro la instaló el delantero de los “Diablo Rojos” Roberto Gutiérrez, quien jugó en la UC, al negarse a patear un penal frente a su ex equipo. Sin embargo, la situación escaló y el presidente de la comisión de fútbol del elenco chillanejo, Francisco Rossler, advirtió que el jugador podría dejar el club.

“Es lo más probable. Pero quiero hablar con él, para escuchar de su boca por qué no quiso patear el penal”, dijo el directivo a El Mercurio .

Acerca del supuesto altercado que se habría producido en el vestuario entre el “Pájaro” y sus compañeros, Rossler dijo que “no vi que haya podido pasar a mayores. Sí vi y palpé la molestia de sus compañeros en el camarín y después en el hotel donde nos hicimos los test de antígenos. Sólo escuché después que lo habían encarado un par de jugadores”.

Ñublense queda libre en la fecha siguiente y cerrará su participación en el Campeonato Nacional 2021 visitando a Palestino en La Cisterna el sábado 4 de diciembre, un duelo para el que Gutiérrez no sería citado.

“No estaremos descubriendo la electricidad si pasa eso. Debería ser así, pero no soy el técnico. Pienso que no debería ser citado y no debería continuar en el club, más que por este penal, por un tema de rendimiento y por edad”, cerró Rossler.