Paredes pone en duda su retiro: "Volviendo de vacaciones lo voy a definir"

La semana pasada su ex equipo, Coquimbo Unido, había afirmado que el goleador dejaría el fútbol profesional.

El pasado 26 de mayo Coquimbo Unido despedía a Esteban Paredes anunciando el retiro del máximo goleador histórico del fútbol chileno.

Esteban Paredes incluso fue capitán de Coquimbo Unido

No obstante, solo una semana después la situación tomó un inesperado giro luego de que el ex Colo Colo pusiera en duda su alejamiento de las canchas : "Cuando me retire del fútbol va a ser el último partido que juegue en el Monumental, es un hecho, hay un contrato de por medio donde tengo la despedida ahí. Es un partido de despedida", según consignó Emol.

Incluso, Paredes confirmó que ha tenido conversaciones con la dirigencia de Santiago Morning, equipo en el que debutó profesionalmente en 1999: "Volviendo de vacaciones lo voy a definir", dijo sobre su futuro.

Para finalizar, el ex seleccionado nacional reveló que dejó el elenco pirata a que ya no podía jugar 90 minutos. Incluso, sostuvo que debió infiltrarse en varias ocasiones para estar en el terreno de juego: "Siempre he sido un agradecido de la gente, del público, no me queda más que agradecerle a los hinchas", sentenció.