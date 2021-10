Pellegrini da otro portazo a La Roja: "No voy a ir a que me guillotinen"

El "ingeniero" expresó su lejanía con la directiva nacional, siendo uno de los pilares del por qué no se ve cerca de la Selección Chilena.

La Selección Chilena sigue en carrera por optar a un cupo para el repechaje del Mundial de Qatar 2022 , ya que los números mantienen con vida al cuadro nacional quien tuvo un importante aire con el triunfo frente a Paraguay.

Este jueves el conjunto adiestrado por Martín Lasarte tendrá una nueva oportunidad para mostrar un alza en su juego, y será contra Venezuela en el Estadio Monumental.

Por su parte, el DT de La Roja sigue siendo uno de los factores de crítica por el funcionamiento y rendimiento de la escuadra, teniendo a hinchas que pidan su salida, siendo el nombre de Manuel Pellegrini el que vuelve a sonar para tomar el buque nacional.

Sin embargo la idea de llegar a Juan Pinto Durán no está cerca de las ideas del "Ingeniero". "Lo he dicho muchas veces, no comparo mi país con un club, pero mientras tenga la alternativa de dirigir clubes voy a dirigir clubes", remarcó el entrenador del Betis en conversación con el diario de Sevilla.

¿Un futuro con La Roja?

En consecuencia, Pellegrini expresó: "Me plantearía un proyecto serio (en la Selección), pero ahora mismo (la ANFP) no realiza los funcionamientos del fútbol como a mí me gustarían que fueran".

A esto añadió que "si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños. Con Chile es igual. Es mi país, no quiero fracasar, si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen".

AFP Lee También > Futbolistas venezolanas acusan a exseleccionador de abuso sexual

Pero las puertas no están completamente cerradas, ya que a sus 68 años, el DT espera en un futuro poder tomar las riendas de la Selección nacional.