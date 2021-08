Pep lamenta salida de Messi del Barcelona y lo descarta para el City: "No está en nuestros planes"

El entrenador agradeció el aporte del argentino para el desarrollo del club a nivel mundial.

Sorpresa causó el anuncio del FC Barcelona sobre la partida de Lionel Messi desde el Camp Nou, debido a la pérdida de dinero que arrastra el club.

Con esto, la historia deportiva de la "Pulga" será fuera de Cataluña, por lo que su futuro ahora es toda una incógnita y no se sabe cuál será el segundo club en toda su historia como profesional.

Ante esto su ex entrenador en el FC Barcelona, Pep Guardiola, indicó en rueda de prensa que esta noticia "ha sido una sorpresa para todo el mundo. Creo que el presidente Laporta ha sido claro con los motivos hoy".

Además el adiestrador del Manchester City remarcó que "cuando tienes unas pérdidas de 487 millones, la decisión está tomada”.

En esa línea el experimentado DT subrayó que “es muy importante que un club sea sostenible, y lo que ha pasado en los últimos años en el Barça no ha sido muy bueno en ese sentido”.

AFP Lee También > [VIDEO] Presidente del Barcelona: "Prorrogar contrato de Messi habría sido un riesgo financiero"

A eso sumó: “Sólo puedo decirle gracias porque me hizo mejor entrenador. Poder ver lo que hace con el balón, con sus compañeros, ya fuera en un partido o en los entrenamientos, era espectacular”.

Con esto también apuntó hacia el aporte del argentino a la historia que forjó Messi con la 10 blaugrana y dio gracias "por haber hecho que el Barcelona dominara el fútbol mundial durante una década. Le deseo lo mejor, no será olvidado. Me hubiera encantado verlo retirarse en Barcelona, es el futbolista más extraordinario que he visto en mi vida”.

Guardiola también se refirió al futuro de Messi: “Hemos gastado 40 millones en Grealish, más los 60 que hemos recaudado en ventas, y le hemos dado el número 10. Lionel Messi no está en nuestros planes”.