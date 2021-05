Portugal advierte que no hay "ninguna decisión" sobre presencia de británicos en final de Champions

La decisión sobre un levantamiento de las restricciones a los viajes de turistas británicos a Portugal, esperados especialmente para asistir a la final de la Champions en Oporto, todavía no se ha tomado, afirmó este jueves el gobierno portugués.

"No se ha tomado ninguna decisión", declaró Mariana Vieira da Silva, portavoz del ejecutivo, tras el consejo de ministros.

"Sobre los vuelos procedentes del Reino Unido, se está trabajando y en cuanto haya una decisión, se comunicará", añadió.

Los vuelos con Gran Bretaña fueron suspendidos en enero ante la expansión de la epidemia, favorecida por nuevas variantes. Esta suspensión fue levantada el 16 de abril, pero sólo para viajes esenciales.

Tras unos meses en los que ocupó durante varias semanas los primeros puestos por número de contagios respecto a su población, de 10 millones de habitantes, Portugal inicio el 1 de mayo la última etapa de un desconfinamiento gradual, sin que, por ahora, se hayan producido rebrotes de la COVID-19.

The UEFA Champions League final between Man. City & Chelsea will be held at the Estádio do Dragão in Porto.#UCL | #UCLfinal pic.twitter.com/mYmewt1hqH