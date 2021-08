Presidenta de Tanzania desata polémica por dichos sobre jugadoras de fútbol "con pecho plano"

La presidenta de Tanzania , Samia Suluhu Hassan , suscitó una amplia polémica en las redes sociales del país africano después de señalar el domingo a las futbolistas "con pecho plano", que no serían lo suficientemente atractivas para poder casarse.

La presidenta Hassan se expresó así el domingo durante una ceremonia en el palacio presidencial, donde recibía a la selección nacional masculina Sub-23, campeona en la Copa de la Cecafa, competición que reúne a selecciones de África del Este y Central.

En esta ocasión, abogó por una mayor financiación del deporte femenino... pero también suscitó la polémica al afirmar que muchas futbolistas no podrán casarse nunca.

"Las que tienen el pecho plano, se podría pensar que son hombres y no mujeres", declaró.

"Si uno se quiere casar, quiere alguien que sea atractivo, una mujer que tenga las cualidades que uno quiere", afirmó, añadiendo que entre las futbolistas "esas cualidades desaparecieron".

"Hoy ellas nos hacen sentir orgullosos como nación cuando traen trofeos al país, pero si miran su futuro, cuando sus piernas estén cansadas de jugar, cuando no tengan salud para jugar, ¿qué vida tendrán?", añadió.

"La vida de casadas es como un sueño para ellas. Aunque alguno de entre vosotros las lleve a casa como esposa, vuestra madre preguntará si se trata de una mujer o de otro hombre", lanzó Hassan.

Estas declaraciones suscitaron la indignación de los internautas.

"Los comentarios de la presidenta @SuluhuSamia sobre las futbolistas son una humillación para todas las mujeres", lanzó Catherine Ruge, encargada de la sección juventud del partido de la oposición Chadema.

La fundadora de la asociación 'Change Tanzania', Maria Sarungi, aludió a las personas que saludaron la llegada de una mujer al poder en Tanzania.

"Así que todos aquellos que apoyaban una presidencia femenina... @SuluhuSamia denigra a las futbolistas por tener 'pechos planos' y por ello no tienen el atractivo necesario para poder casarse", tuiteó.

So all those cheering a female presidency who don’t understand Swahili, @SuluhuSamia is denigrating female football players for having “flat chests” and thus lacking attractive features necessary to get married

You must be proud @AWLNetwork 🙄 #Tanzania

pic.twitter.com/FEYCdqqQmB