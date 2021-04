PSG elimina al Bayern Munich y la Champions League tendrá nuevo campeón

El París Saint-Germain se cobró la venganza de la final perdida la temporada pasada y eliminó al Bayern Munich en cuartos de la Liga de Campeones, este martes pese a perder 1-0 en el Parque de los Príncipes, haciendo bueno el triunfo 3-2 de la semana pasada en Alemania .

Una nueva diana de Eric Choupo-Mouting (40’), antiguo jugador del PSG y ya goleador en la ida, dio un triunfo sin premio al Bayern Munich, que se despide de la competición que conquistó en 2020.

Ahora el PSG espera en semifinales al ganador del duelo Manchester City-Borussia Dortmund, que se decide el miércoles en Alemania, tras triunfo 2-1 de los Citizens en Inglaterra.

Será la tercera semifinal que juegue el equipo de la capital francesa, tras la de 1995 y 2020.

