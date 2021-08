La publicación de Messi para despedirse del Barcelona: "Me hubiera gustado irme de otra manera"

En su cuenta de Instagram, el crack argentino aseguró que "me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio".

Este domingo el jugador argentino Lionel Messi se despidió oficialmente del Barcelona, en una conferencia de prensa frente al plante, el cuerpo técnico e históricos del club.

En la instancia, el para muchos mejor jugador de toda la historia, rompió en llanto y aseguró que nunca pensó que se iría del club español, al que llegó de niño.

"Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba", dijo en la sede del club Messi, que aseguró que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain francés "es una posibilidad".

Lionel Messi crying while given a standing ovation 😞😢❤️ pic.twitter.com/B8fTNdekKc — 🪄🇳🇱 (@FDJChief) August 8, 2021

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, el recientemente campeón de Copa América escribió: "Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo".

Posteriormente, comentó que " me habría encantado seguir acá , lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio" para luego agradecer su paso por Barcelona.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!", concluyó.