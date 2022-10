"Que no vuelva nunca": El "Me Gusta" de Messi que le partió el corazón a los hinchas de FC Barcelona

FC Barcelona e Inter de Milán igualaron 3-3 el miércoles en el Estadio Camp Nou, por la cuarta fecha del Grupo C de la Champions League 2022-2023.

La igualdad dejó al elenco blaugrana fuera de la zona de clasificación a octavos, a falta de dos partidos para que termine la fase grupal.

Masticando esta desazón por el empate en casa, hubo algo que profundizó el dolor entre los catalanes.

El argentino Lionel Messi , ídolo y hombre récord de la historia del Barça, le puso “Me Gusta” en Instagram a una publicación de su conterráneo Lautaro Martínez, autor de un gol y que celebró en la red social la igualdad conseguida por el conjunto italiano.

Si bien se entiende que la “Pulga” quiso felicitar a su compañero en la Selección Argentina, en España igual reaccionaron por la acción de Lio.

“El ‘me gusta’ más doloroso para el barcelonismo de Messi”, escribió Sport este jueves. Los fanáticos reaccionaron ante esta publicación, llegando a cerrarle las puertas a un eventual retorno del futbolista al Camp Nou.

Es su manera de decir que nunca volverá. Y no me extraña Laporta es peor que Bartomeu. Ha echado al mejor jugador del mundo y el único que hacía que el Barça no sea mediocre. El Barça sin él no es nada. Un equipo de Europa League o Uefa antes de que él llegara...