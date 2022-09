[VIDEO] "Una tristeza enterarme así": La reacción del DT colocolino a la muerte de Marciano Cantero

Gustavo Quinteros es fanático de la música de "Los enanitos verdes" y no ocultó su tristeza en la conferencia tras el triunfo ante Unión Española.

El jueves por la tarde, Colo-Colo arrolló a la Unión Española ante un estadio Monumental practicamente lleno y dio un nuevo paso hacia el título. Sin embargo, pese a la goleada por 4 a cero, el técnico Gustavo Quinteros tuvo cosas para lamentar.

En plena conferencia de prensa el DT boliviano-argentino fue consultado sobre la muerte del líder y vocalista de "Los enanitos verdes", Marciano Cantero. Sin embargo, como el deceso era reciente, él se enteró en ese momento.

Como fan de "Los enanitos...", Quinteros respondió "me das una mala noticia en un momento que no me lo esperaba. La verdad que una tristeza muy grande enterarme así de que falleció, para mí, un grande".

Visiblemente sorprendido, el entrenador albo complementó diciendo que "me gusta mucho su música y siempre fui administrador de él, de ellos".

Quinteros extensió sus condolencias a la familia del cantante y terminó diciendo "sinceramente me siento muy triste".

Horacio "Marciano" Cantero murió la tarde del jueves luego de varias complicaciones derivadas de una enfermedad al riñón. Como líder de la banda "Los enanitos verdes", dejó clásicos como "Lamento boliviano" y "La muralla verde". En 2019 participó en el disco Oasis (Bad Bunny y J Balvin) cantando en "Un Peso".