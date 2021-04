Real Madrid deja en el camino al Liverpool y se instala en las semifinales de la Champions

El Real Madrid se instaló este miércoles en las semifinales de la Champions League 2020-2021, dejando en el camino al Liverpool.

Ingleses y españoles igualaron sin goles en Anfield, en la revancha de los cuartos de final. Sin embargo, el cuadro merengue ganó la ida por 3-1 , el pasado martes en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Con esto el Real Madrid se instala en la ronda de los cuatro mejores, donde ahora se medirá ante el Chelsea, que el martes dejó en el camino al Porto .

El Real Madrid vuelve a unas semifinales de la Liga de Campeones por primera vez desde 2018, cuando acabó alzando su tercera Champions consecutiva con Zinedine Zidane al mando del club merengue.

Tras imponerse con autoridad en la ida, el Real Madrid sufrió este miércoles en Anfield ante un Liverpool que salió desde el principio al por el partido.

