Chelsea se instala en las semifinales de la Champions League tras dejar en el camino al Porto

El Chelsea se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones pese a perder 1-0 con el Porto en la vuelta de cuartos, haciendo bueno el triunfo por 2-0 de la ida , este martes en partido disputado en Sevilla por las restricciones sanitarias en Portugal.

El internacional iraní Medhi Taremi fue el autor del único tanto portugués, con una espectacular chilena que llegó demasiado tarde (90+4’) como para amenazar la clasificación a semifinales de un Chelsea que se enfrentará al vencedor del Liverpool-Real Madrid (triunfo para los españoles en la ida por 3-1).

Pese a que el Porto necesitaba marcar dos goles (y no recibir ninguno) para al menos forzar los penales, el partido comenzó muy parejo, con los portugueses tratando sin éxito de llegar al arco defendido por Edouard Mendy y con los Blues esperando a su rival.

Demasiado poco juego el propuesto por los dos equipos como para mover el marcador en un primer tiempo que acabó sin ningún disparo entre palos.

El Porto necesitó más de una hora de juego y la entrada de Medhi Taremi para que el internacional iraní probase por primera vez a Mendy, al rematar un centro de Jesús Corona que atajó el arquero francés lanzándose a su izquierda (65’).

A falta de un cuarto de hora para el final, el técnico portugués Sergio Conceiçao se jugó sus últimos cartuchos cambiando todo el frente ofensivo, dando entrada al colombiano Luis Díaz, al brasileño Evanilson y a Wilson Manafá.

