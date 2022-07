"Repudiamos su uso para un fin político": La Roja condena uso de la camiseta por comando del Apruebo

El comando del Apruebo, “Aprueba x Chile”, presentó este jueves a los encargados de la coordinación con miras a la campaña para el Plebiscito Constitucional del próximo 4 de septiembre .

Con el abogado Felipe Heusser y los diputados Karol Cariola (PC) y Vlado Mirosevic (PL) a la cabeza, anunciaron, entre otras cosas, las claves de lo que será su campaña. Sin embargo, se originó una polémica debido a que lucieron la camiseta de la Selección Chilena con el logo del Apruebo.

Frente a esto, La Roja manifestó que “la camiseta de la Selección representa a todo Chile y no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento”.

📍🇨🇱 La camiseta de la Selección representa a todo Chile y no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento.



Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. #LaRoja une a todas y todos, y no debe ser motivo de división.