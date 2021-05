Desconocían las restricciones: Independiente es retenido en Aeropuerto de Salvador con PCR positivo

El propio médico del Rojo entregó la insólita explicación en la antesala del partido de este martes ante Bahía por Copa Sudamericana.

Independiente de Avellaneda visita a Bahía este martes a las 18:15 horas de nuestro país en Salvador, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2021.

Tras su llegada al Aeropuerto de Salvador, la noche del lunes, el Rojo comenzó a exponer la situación vivida en la terminal aérea, acusando que la delegación se encuentra “retenida”, a pesar de haber presentado toda la documentación requerida.

“Las autoridades sanitarias de Bahía nos han maltratado sin razón alguna, dejándonos varados por más de seis horas”, escribió Independiente en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el origen del conflicto se debe a que el equipo argentino viajó a Salvador con PCR positivo, algo que permite la Conmebol –siempre y cuando el jugador ya esté recuperado del coronavirus– pero no la ley federal en Brasil.

En el cuadro de Avellaneda pensaron que con el alta los iban a dejar ingresar, según se desprende de las palabras del propio médico del club.

“Nosotros decidimos viajar con positivo de PCR porque sólo teníamos conocimiento de restricciones en Chile y Uruguay; estas restricciones no estaban en Brasil. Aparentemente, esta limitación es sólo del estado de Bahía. No teníamos el dato de que cada estado de Brasil podía resolver la restricción, o no, del ingreso de un PCR positivo”, afirmó Daniel Martins, según publicó Olé .

Finalmente, los jugadores involucrados regresarán a Argentina. De acuerdo con el medio trasandino, Independiente además presentará un reclamo oficial por el mal trato contra los futbolistas, pues incluso se habría registrado un altercado con la Policía, el cual afectó al ex defensa de Colo Colo Juan Manuel Insaurralde.