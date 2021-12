Sammis Reyes da positivo por COVID-19 y queda en lista de inactivos del Washington Football Team

Washington Football Team informó este miércoles que el chileno Sammis Reyes quedó en la lista de inactivos tras dar positivo por COVID-19.

Y es que un brote de contagios de coronavirus golpea al equipo de la NFL, donde en el último listado de jugadores afectados –que aumentó a 17 – aparece el nacido en Talcahuano.

We have placed the following players on the Reserve/COVID-19 List:

-QB Kyle Allen

-LB Milo Eifler

-S Darrick Forrest

-DT Matt Ioannidis

-T Cornelius Lucas

-TE Sammis Reyes

-WR Cam Sims pic.twitter.com/MNQTHjrw0I