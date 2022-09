Sampaoli y momento de la Universidad de Chile: “Me da pena ver a la U, la situación es insalvable"

Uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la U analizó el mal momento azul que los ha tenido al borde del descenso en las últimas tres temporadas.

El entrenador argentino, campeón de América con la Selección Chilena, y uno de los más importantes en la historia de la Universidad de Chile, Jorge Sampaoli, se refirió, precisamente, al mal momento del equipo azul y fue categórico.

“Miro mucho partidos, fútbol poco. Vi muy pocos de la U. El momento de la U es un momento de declive total, creo que la responsabilidad de los que lo conducen han llevado al club a una situación de empobrecimiento. El peor enemigo que tiene el club es su conducción, atribuirle eso a jugadores y cuerpo técnico es hasta excesivo“, dijo en conversación con Radio ADN.

“Hay una gran falta de respeto a la gente de la U. Es, o el final del club, o el de su privatización. Me da pena ver a la U, la situación es insalvable más allá que salve la categoría. La gente que tomó el club no ha revisado muchas cosas, hay una gran falta de respeto”, añadió.

Quien fuera tricampeón del fútbol chileno entre 2011 y 2012, además de campeón de la Copa Sudamericana con la U, recordó el último partido del torneo de 2021 ante Unión La Calera, cuando la U estuvo a minutos de descender, pero se salvó de milagro con tres goles en los últimos diez minutos.

“Ese partido lo vi todo, me pareció increíble. Era mucha tristeza y después un respiro final más que una alegría. No se aprendió de aquel sufrimiento, se vuelve a repetir esa situación. Me parece penoso. Es triste para la U y también para Chile, que no haya representatividad a nivel internacional”, opinó.

El también extécnico de las selecciones de Chile y de Argentina, habló también de la posibilidad de volver a la Universidad de Chile algún día, pero aseguró que no lo haría con la actual dirigencia para no ser “cómplice de lo que está pasando ahora”.

“Una vez fui a un evento y dije que si la U me necesitaba iba a estar si era manejada por su pueblo y por su gente. Con esta gente ni siquiera podría estar. Cuando haya alguien con sentimiento popular y si yo estoy en condiciones de poder ayudar, lo haría en cualquier lugar. No seré cómplice de lo que está pasando ahora. Es difícil volver a un lugar donde fuiste feliz“, explicó al medio citado.