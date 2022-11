"Se le dará un merecido descanso": Blackburn Rovers no cederá a Brereton para amistosos de La Roja

Blackburn Rovers informó este lunes a través de un comunicado su decisión de no ceder al delantero Ben Brereton para los amistosos de la Selección Chilena frente a Polonia y Eslovaquia.

Según expuso el cuadro inglés en su sitio oficial, “debido al agotador calendario del jugador en las últimas semanas y meses, Brereton Díaz no será liberado para la fecha internacional y, en cambio, se le dará un merecido descanso durante las vacaciones de la Copa del Mundo”.

🇨🇱 Ben Brereton Diaz has been withdrawn from the Chile squad for their two upcoming friendlies.#Rovers 🔵 ⚪️ https://t.co/Lay0YZbv5a