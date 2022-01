Bárbara Riveros termina segunda en el Ironman de Pucón

La participación de la chilena se dio en medio del debate generado por competir sin estar vacunada con ambas dosis contra el COVID-19.

Este domingo se realizó el Ironman de Pucón 2022, y ya tiene ganadores: el español Javier Gómez Noya y la brasileña Luisa Baptista fueron los triunfadores.

Y Bárbara Riveros, triatleta chilena, terminó segunda en medio del debate generado por su participación sin estar vacunada.

No pudo revalidar su título en el Ironman de Pucón y cruzó con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 16 segundos, a 8 minutos de la gran vencedora, la brasileña Luisa Baptista.

La deportista reconoció que no contaba la vacuna contra el COVID-19 pero los protocolos de la carrera le permitían participar sin problemas.

"Por temas de logística no he podido ponerme las dos dosis, pero invito a la gente a que se vacune y cumpla las reglas sanitarias. Es súper importante, yo soy muy pro a cuidarse, pero cuando vine no sabía lo estricto que era todo el reglamento, en Europa no era tan así, pero gracias a Dios y a la ministra se pudo sacar mi participación adelante", expresó en la meta este domingo.

La razón de no estar vacunada

La situación de Bárbara Riveros abrió el debate e incluso generó algunas críticas en las redes sociales. Según explicó la deportista la principal razón de no está vacunada, son sus viajes a diferentes competencias del mundo durante el último año.

“Me he estado moviendo bastante como para poder cumplir el tiempo para pasar de una dosis a la segunda, pero invito a todos a que se vacunen. Yo lo haré cuando me pueda asentar más en un lugar. Si será Europa, será Europa. Y si es Australia, será Australia” sostuvo Bárbara.

Ante el debate, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, se pronunció este domingo: “Algunos tratan de asimilar esta situación con el caso mundial de Djokovic y esto es totalmente distinto. Bárbara no está en contra de la vacunación, es una persona que se ha tenido que mover entre distintos países para preparar los torneos".

Pérez, además explicó que no se justifica en términos generales, pero “en este evento sí se presentó un protocolo para que pudiesen competir personas sin pase (de movilidad), incluso extranjeros”.