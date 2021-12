"El segundo tiempo será clave": La recomendación de un experto para duelo ante Argentina en Calama

La Roja recibirá a la Albiceleste en el Estadio Zorros del Desierto en enero próximo por las Clasificatorias.

La Selección Chilena recibirá a Argentina en el Estadio Zorros del Desierto, en Calama, el próximo jueves 27 de enero a las 21:15 horas , por la 15ª fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Así lo confirmó este martes la Conmebol , detallando días y horarios para las próximas dos fechas, información que fue ratificada minutos más tarde por La Roja.

Y es que, sin margen de error, el equipo de Martín Lasarte deberá sumar ante la Albiceleste y frente a Bolivia –el martes 1 de febrero en La Paz– lo que llevó a escoger el recinto nortino para recibir al combinado trasandino.

🇨🇱😍 #SomounSoloEquipo y Calama lo sabe... #LaRoja continúa su lucha por estar en #Qatar2022 en el norte de Chile.



🇨🇱 🆚 🇦🇷

📅 27/01/2022

⌚ 21:15

🏟 Estadio Zorros del Desierto

👷‍♀👷 Calama#VamosLaRoja pic.twitter.com/dstOG8f3zQ — Selección Chilena (@LaRoja) December 21, 2021

En teoría, los 2.260 metros sobre el nivel del mar de Calama incomodarían a los argentinos, a quienes históricamente les ha costado sacar resultados positivos en estos ambientes, pero además permitirían a Chile “aclimatarse” para su siguiente duelo en la capital boliviana.

El doctor en fisiología y académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta, David Andrade, explica que la clave para rendir en altura es la “aclimatación”, y por eso considera que La Roja efectivamente podría tener una ventaja sobre Argentina en Calama.

“El tiempo de exposición a la altura es muy importante, porque el organismo necesita adaptarse y los jugadores chilenos tendrían esa opción”, afirma el especialista, quien estima que esta estrategia también le serviría a La Roja para encarar mejor el duelo con Bolivia, aunque “no es posible saber cuánto, porque el salto a La Paz es grande”.

Sobre los efectos que podría tener en los jugadores de Chile y Argentina jugar a 2.260 metros sobre el nivel del mar, el doctor advirtió que dependerá de la estrategia que tengan ambas escuadras.

“En el caso de Chile, si se expone con días de antelación estarán más adaptados a la altura, por lo tanto, la probabilidad de padecer mal agudo de montaña, o puna, junto con una caída de rendimiento físico y mental será menor. En cambio, si Argentina busca la exposición aguda, que es viajar y competir el mismo día, como lo hizo con Bolivia cuando perdió 6-1 en 2009, probablemente evitarán la puna, al igual que Chile, pero la pérdida de rendimiento físico y mental es posible que sea mayor”, explicó.

“En este caso yo creo que ambos equipos registrarán pérdidas de rendimiento jugando en la altura de Calama, pero Chile debiera tener menos porque sus jugadores se expondrán antes a esta condición que podríamos considerar extrema”, complementó.

Acerca de otras técnicas de aclimatación que podría utilizar el “Equipo de Todos”, David Andrade sostuvo que “se han probado estrategias como exposición a través de cámaras de hipoxia normobáricas, pero no son muy efectivas, porque no logran recrear el ambiente natural (presión atmosférica, humedad, temperatura, entre otros). Se podría probar también con algunas estrategias farmacológicas, sin embargo, hoy la experiencia indica que el método más confiable y responsable es la exposición previa a la altura, como planea hacer Chile”.

Ben Brereton es uno de los jugadores de La Roja que no están acostumbrados a la altura. Frente a esto, el doctor indicó que “los jugadores que no están acostumbrados a la altura son una caja negra, no sabemos cómo reaccionarán. Sólo cuando estén ahí podremos ver cuánto los afecta. Ahora, si llegan a desarrollar puna, lo bueno es que el cuerpo médico tendrá tiempo suficiente para ayudarlos con alimentación liviana, agua y administración de oxígeno. Lo esperable es que, si esto ocurre, alcancen a recuperarse antes partido”.

Acerca del desarrollo del partido en Calama, el especialista prevé que “los argentinos probablemente no padecerán el mal agudo de montaña, pero sí perderán mayor condición física que Chile porque no estarán aclimatizados, y eso se notará principalmente en el segundo tiempo. Ese periodo será clave para la Selección Chilena, porque los jugadores, al haber estado unos días en Calama, estarán mejor preparados. Eso debería marcar una diferencia”.

Además, acerca del planteamiento de Martín Lasarte, recomendó “incluir a jugadores que aporten mayor velocidad al juego de la selección. Además, ten por seguro que en el segundo tiempo Argentina hará todo más lento para que el partido reduzca su intensidad, y apostarán al contraataque”.