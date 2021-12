Sifup y efectos del caso Melipilla: "Es un problema de los equipos que no cumplen con el reglamento"

Gamadiel García expresó además que espera que se juegue el partido de la Promoción, a diferencia del ascenso directo que está exigiendo Deportes Copiapó.

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, conversó este miércoles con Micrófono Abierto sobre los efectos del fallo que determinó la expulsión de Deportes Melipilla .

Acerca del polémico cierre de temporada, el ex futbolista señaló que “lamentablemente un fin de año que nadie esperaría. Ya tuvimos un inicio de temporada lamentable cuando se determinó en el Consejo de Presidentes no tener ascenso en algunas categorías, por lo tanto el año no podía terminar peor”.

Acerca de la situación de los “Potros”, señaló que “estamos tratando de que pronto la Segunda Sala pueda deliberar y determinar qué es lo que va a ocurrir con Melipilla y por supuesto que estamos atentos también para poder entregar la información que corresponda a cada uno de los planteles que están involucrados”.

El presidente del Sifup aclaró que “este no es un problema de la ANFP, este es un problema de los equipos que no cumplen con el reglamento. Este es un problema de los tribunales que se toman el tiempo que corresponde para el debido proceso, pero que ese debido proceso no va en función de la dinámica que tiene el torneo nacional o que tiene el deporte, por lo tanto, es un tema bastante preocupante considerando la realidad que están viviendo cada uno de los planteles”.

Sin embargo, advirtió que el plantel de Deportes Copiapó no es el único afectado por esta situación . “La gente de Curicó, la gente de Huachipato tiene los mismos problemas con respecto a los arriendos, la continuidad de los contratos y qué pasa con sus familias, si se quedan o no en la ciudad”, afirmó García.

Jugador de Copiapó reclama por suspensión de la Promoción y lamenta: "Pasé solo la Navidad"

“Apuntar que sólo hay un equipo dañado y que tiene conflictos con respecto a sus jugadores y sus contratos me parece que es muy básico, por lo tanto, de aquí en adelante lo que nosotros hemos solicitado, y hemos venido solicitando hace ya prácticamente dos semanas, es que los tribunales deliberen de manera eficiente y rápida qué es lo que va a ocurrir con Deportes Melipilla”, agregó.

Finalmente, sobre el partido de Promoción y la postura del “León de Atacama”, de exigir el ascenso directo a Primera División, el presidente del Sindicato afirmó que “más allá de la resolución que tome la Segunda Sala, de quién es el rival de Copiapó –si Curicó Unido o Huachipato– lo ideal sería que este partido se desarrollara y no como están pidiendo algunos equipos subir prácticamente por secretaría”.