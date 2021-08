Sorteo de Champions League: Inter de Alexis y Vidal ante el Madrid y club de un país "que no existe"

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022, donde el Inter de Milán –campeón italiano– es el único equipo con jugadores chilenos presentes, el delantero Alexis Sánchez y el volante Arturo Vidal .

Tras conocer los rivales de cada club, el cuadro nerazzurro encabeza el Grupo D y enfrentará al Real Madrid , al Shakhtar Donetsk y al Sheriff Tiraspol , el club de un país “que no existe” . Con los dos primeros ya compartió grupo en la temporada pasada, cuando el Inter acabó último en su serie, los merengues avanzaron con el Borussia Mönchengladbach y el elenco ucraniano accedió a la Europa League.

All set for the 2021/22 season! 🤩



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd