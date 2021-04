Ander Herrera: "Creo en una Champions mejorada, no en que los ricos roben lo que el pueblo creó"

Comienzas las quejas de los futbolistas contra la Súper Liga anunciada este domingo, que tendrá a los clubes más fuertes de Inglaterra, España e Italia en una suerte de nueva Liga de Campeones. Ni la FIFA ni la UEFA están de acuerdo, amenazaron con fuertes sanciones, y el jugador español del PSG francés fue uno de los primeros en reaccionar.

La Súper Liga fue anunciada este domingo, y el fútbol europeo como lo conocemos está a punto de cambiar.

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, Milan e Inter acordaron la realización de un torneo entresemana, presidido por Florentino Pérez —mandamás del equipo madridista—, que busca desplazar a la Champions League.

Formato NBA y con Florentino Pérez a la cabeza: Lo que se sabe de la polémica Superliga europea

Ni la FIFA ni la UEFA están de acuerdo, tampoco los representantes de la Premier League o de la LaLiga; amenazaron con fuertes sanciones, incluso, de dejar a los jugadores de esos equipos sin disputar partidos de selecciones nacionales; y diversos personajes del fútbol han reaccionado a la noticia.

Ni los equipos alemanes ni los equipos franceses quisieron participar, y Ander Herrera del PSG publicó una contundente carta mostrando su opinión.

"Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes", comenzó diciendo el volante español.

El ex Manchester United añadió: "Si esta Súper Liga europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones".

"Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta", cerró Herrera.