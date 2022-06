"Todo se volvió negro": El relato de la nadadora rescatada tras sufrir un desmayo en el agua

Anita Álvarez protagonizó momentos de terror el pasado miércoles en el Campeonato Mundial de Natación Budapest 2022, en Hungría.

La nadadora de natación sincronizada estadounidense Anita Álvarez , que el miércoles fue rescatada del fondo de la piscina tras sufrir un desmayo en el Mundial de Budapest, afirmó que "todo se volvió negro", en una entrevista que publica este viernes el diario El País .

"No. Solo sentí que estaba dejando todo en la piscina", afirmó la nadadora, de 25 años , al ser preguntada por si se dio cuenta de que estaba llegando a su límite.

"En la última figura, donde tengo que despedirme levantando un brazo, me recuerdo pensando: '¡Empuja ese brazo! ¡No abandones ahora! ¡Dalo todo hasta el último segundo!'", afirmó en la entrevista que publica este viernes el diario español.

"En el pasado he sentido que me desvanecía. Esta vez creo que estaba muy conectada mentalmente, tan metida en mi papel, viviendo el momento tan intensamente, que estaba realmente disfrutando de mi actuación. Seguí, seguí, seguí…", relató la nadadora estadounidense.

"En esta rutina me encontraba genial, tan cansada como siempre, pero disfrutando. Y cuando sentí que por fin podía permitirme relajarme fue cuando todo se volvió negro", explicó.

"No recuerdo nada más", añadió Álvarez, que se quedó desmayada en la piscina, a la que saltó su entrenadora, Andrea Fuentes, para sacarla del agua.

La nadadora afirmó que "al principio me "chocaron" las fotos de su rescate en el fondo de la piscina, pero "después me lo tomé con calma".

"Ahora pienso que las fotos son hermosas de alguna manera. Verme ahí abajo en el agua, tan en paz, tan en silencio, y ver a Andrea bajando con su brazo extendido intentando alcanzarme, como una superheroína…", afirmó.

"En las fotos parece todo muy natural, aunque coger a una persona del fondo de una piscina y levantarla hacia la superficie es muy difícil", explica.

Pese a lo ocurrido, Álvarez está dispuesta a seguir compitiendo con su equipo.

"Siento mi cuerpo totalmente normal. Es algo que ya me ha ocurrido", afirma, en referencia a algunos desmayos esporádicos anteriores.

"Descansas y al día siguiente vuelves al agua. Tienes que hacerlo así para no cargar tu cabeza de miedo", afirmó.

"Quiero terminar esta competición, que ha sido la mejor de Estados Unidos en mucho tiempo. Estoy muy contenta con mi solo, y ahora no quiero faltar al compromiso con mi equipo en la final del libre. Quiero acabar con la cabeza alta", concluyó.

Fuera de la lista

En tanto, Anita Álvarez no fue considerada para la competición por equipos, prueba que tendrá lugar este viernes en los Mundiales de Budapest, a petición de la Federación internacional de natación (FINA).

"Es una decisión tomada por la FINA", declaró Selina Shah, médica del equipo estadounidense de natación artística. "Desde mi punto de vista, ella habría podido participar", añadió.

Álvarez figuraba en la lista de participantes del equipo estadounidense hasta instantes antes del inicio de la prueba. Su nombre fue remplazado por el de su compañera de equipo Yujin Chang.

Selina Shah participó en el examen médico pasado por la nadadora de 25 años este viernes por la mañana. "He aportado todas las pruebas médicas", declaró, añadiendo no saber por qué la FINA había llegado a la conclusión de que Álvarez no podía participar.

Según ella, la nadadora apoyará sin ninguna duda a sus compañeras durante su actuación. "Creo que está muy emocionada por el equipo, es una super atleta y estará ahí para apoyar".

Las fotos del incidente del miércoles, capturadas gracias a un robot de la AFP situado en el fondo de la piscina, han sido publicadas por numerosos medios de comunicación a través del mundo.

"Creo que estuvo al menos dos minutos sin respirar porque sus pulmones estaban llenos de agua", contó más tarde la entrenadora.

Esta no era la primera vez que la nadadora sufría un desmayo en competición. Ya tuvo que ser rescatada el año pasado durante un torneo de clasificación a los Juegos Olímpicos celebrado en Barcelona.

Selina Shah precisó que los médicos del equipo intentan todavía encontrar una explicación.

"Vamos a mirar qué pasó y a estudiar esto de una manera detallada con especialistas para intentar determinar la causa" de su desmayo, declaró la médica.