Martín Liberman: "Todos, menos Chile, celebran la victoria de Argentina"

El periodista argentino disparó con que la selección nacional "hipotecó gran parte del sueño" de clasificar al mundial de Qatar 2022.

Polémica causó la conclusión del periodista argentino Martín Liberman acerca del triunfo de su selección sobre Chile en el estadio Zorros del Desierto en Calama el pasado jueves.

A través de su canal de YouTube, el trasandino valoró que, pese a que "no fue un partido lúcido" para la selección argentina, finalmente y “después de mucho tiempo” se pudo imponer a La Roja.

De manera sorpresiva para Liberman, una de las partes claves que definieron la victoria fue la ausencia de Messi. “A mí, lo que me gusta cuando no juega Messi, es que los futbolistas no sienten esa suerte de compromiso tácito, implícito, que hay en el aire, de tener que dársela a él”.

En ese sentido, calificó al combinado nacional de “desconocido”.

Para el periodista, Chile fue “un equipo que soñaba con tener la pelota, y no la pudo tener. Pudo habilitar muy poco a sus delanteros”.

Una cosa que le llamó la atención particularmente al argentino sobre la formación de la escuadra nacional fue la decisión de no posicionar a Ben Brereton como centrodelantero. Aún así destacó el gol que el chileno/británico le anotó a “Dibu” Martínez. a quien afirmó, "venció con extrema facilidad”.

Apuntó también a Claudio Bravo, quien dio “un rebote que normalmente no daría” en el gol de Lautaro Martínez y que tuvo una "noche para el olvido".

En el cierre de su comentario, Martín Liberman sostuvo que Chile “hipotecó gran parte del sueño” de clasificar al Mundial. Además, sostuvo que “la ecuación es perfecta” para la mayoría de los equipos sudamericanos.

“El resultado hace que estén muy contentos colombianos, peruanos, uruguayos, ecuatorianos. Todos, menos Chile, celebran la victoria de Argentina”, sentenció.