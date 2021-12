A tres semanas de su desaparición: Aparecen presuntas imágenes de la tenista china Peng Shuai

Qingqing Chen, periodista del medio chino Global Times, tuiteó un video de siete segundos en el que se ve a la tenista Peng Shuai, de quien no se tiene información de hace aproximadamente tres semanas luego que denunciara haber sido violada por el ex vicepresidente del país, Zhang Gaoli

Según la periodista, un amigo le envió el video, que fue grabado durante un acto de promoción de esquí nórdico en Shanghái. En el registra se ve a la deportista con versando animadamente con el ex NBA y leyenda del básquetbol chino, Yao Ming.

Cabe recalcar que Peng Shuai acusó en noviembre al ex vice primer ministro Zhang Gaoli de forzar una relación sexual con ella hace tres años.

Su mensaje, que fue publicado en una red social china, donde fue rápidamente censurado, como acto seguido la tenista de 35 años desapareció del radar durante tres semanas, causando preocupación en el mundo del tenis.

La imagen publicada el domingo muestra a Peng Shuai posando con Yao Ming y dos otras destacadas figuras del deporte chino: la navegadora Xu Lijia y el exjugador de tenis de mesa Wang Liqin.

So happy to see some of these prominent Chinese sports stars, besides Yao Ming and Peng Shuai, also, Olympic sailing champion Xu Lijia and table tennis Wang Liqin, cheer for ice sports ahead of @Beijing2022 pic.twitter.com/3xP5CyrPhX