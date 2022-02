UEFA se reúne este viernes para "evaluar situación" a tres meses de la final de Champions en Rusia

La Confederación Europea de Fútbol, la UEFA, convocó una reunión extraordinaria el viernes para "evaluar la situación" relativa a la invasión de Ucrania por Rusia , lanzada este jueves, mientras que la final de la Liga de Campeones está prevista en San Petersburgo el 28 de mayo , anunció este jueves la UEFA.

La instancia europea del fútbol reunirá a su comité ejecutivo el viernes a las 10:00 (06:00 de la mañana en Chile) para "tomar todas las decisiones necesarias", anunció en un comunicado .

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.