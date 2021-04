Universidad Católica celebra su aniversario número 84 como tricampeón del fútbol chileno

San Carlos de Apoquindo está de fiesta este miércoles. Esto porque Universidad Católica celebra su aniversario número 84, y lo hace como el actual tricampeón del fútbol chileno.

En poco más de ocho décadas de historia, la UC –uno de los tres clubes más grandes del país– ha conquistado 15 títulos nacionales, además de cuatro Copa Chile, tres Supercopa y la Interamericana de 1994 como su único título internacional.

Es por esto que los cruzados han recibido una gran cantidad de saludos en este día.

Mi casa, la que me dio valores y me formó como jugador, pero que también me ayudó como persona. Una familia. Un amor para siempre. Feliz Cumpleaños Cato de mi vida !!! ⚪🔵@Cruzados #HappyBirthday84 pic.twitter.com/MX2Ag8m8Kx