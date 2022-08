El ex Universidad Católica Marcelino Núñez es presentado oficialmente en Norwich City FC

El volante de 22 años lucirá el 26 en la espalda en su primera aventura en el fútbol europeo.

El volante chileno Marcelino Núñez, de 22 años , fue anunciado oficialmente este martes como nuevo refuerzo del Norwich City FC, club de la English Football League (EFL) Championship, la Segunda División de Inglaterra.

Será la primera experiencia del formado en Universidad Católica en el extranjero. En los cruzados se había vuelto pieza fundamental en el último tiempo.

We are delighted to complete the permanent transfer of Chile international midfielder Marcelino Núñez for an undisclosed fee! 🤝



🇨🇱 #WelcomeNunez 🇨🇱 | #NCFC August 2, 2022

💬 “I like to get into the box, I like to go for goal!”



🇨🇱 #WelcomeNunez 🇨🇱 | #NCFC pic.twitter.com/RWjyy0sRHu — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 2, 2022

También debutó en la Selección Chilena adulta, donde marcó un gol por La Roja en la victoria por 3-2 sobre Bolivia en La Paz por Clasificatorias.

Agencia Uno - Superclásico Lee También > "Le dijimos un par de cosas": Falcón cuenta cómo desconcentró a Palacios en penal en el Superclásico

En su presentación, el técnico Dean Smith comentó sobre Núñez que “es un jugador que creemos que puede conectarnos de atrás hacia adelante. Él puede ver un pase y abrir cosas”.

Núñez will wear the number 26 shirt for City!



🇨🇱 #WelcomeNunez 🇨🇱 | #NCFC pic.twitter.com/s2B3pQ6FhF — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 2, 2022

El ex cruzado lucirá el 26 en la espalda en su primera aventura en el fútbol europeo.