Universidad de Chile acusa agresiones a funcionarios del club en protestas de hinchas fuera del CDA

Desde el club condenaron los hechos de violencia que se produjeron fuera del centro de entrenamiento y dijeron que colaborarán con las autoridades para detener a las personas que intentaron ingresar al lugar.

A través de un comunicado, el club Universidad de Chile rechazó los hechos de violencia que se produjeron la mañana y tarde de este viernes en las afueras del Centro Deportivo Azul, en la comuna de La Cisterna, y denunció agresión a trabajadores de la institución.

“Respetamos y entendemos el reclamo de nuestros seguidores. Tienen razones para expresarlo públicamente. Lo que no podemos avalar, sin embargo, es el uso de la violencia y las agresiones a las instalaciones y funcionarios y funcionarias que trabajan día a día en el CDA, muchos de los cuales han dedicado buena parte de su vida a la institución”, dijeron desde la U.

“Estamos hablando de hombres y mujeres que suman 30 años o más sufriendo derrotas y celebrando triunfos (…) colaboradores con un alto compromiso y amor por nuestros colores, que contra su voluntad hoy no pudieron ejercer sus labores con normalidad. Ni ellos ni nadie de los que trabaja en el CDA merecen ningún tipo de reproche. Por ellos y también por nuestros vecinos y vecinas de La Cisterna, que no tienen nada que ver con el Club, pero que también fueron víctimas de una jornada triste, como Club Universidad de Chile condenamos rotundamente las acciones cometidas por un grupo de violentos en contra de nuestro complejo deportivo”, añadieron.

Para la mañana de este viernes, un grupo de hinchas de la Universidad de Chile llegó hasta el CDA, ubicado en la Avenida El Parrón, y protestó en contra de la gestión de Azul Azul, la concesionaria que administra el club, por los malos resultados de los últimos años que tienen a la U peleando por no descender.

Ante las manifestaciones que se produjeron este viernes afuera del Centro Deportivo Azul, nuestro Club expresa lo siguiente.#VamosLaU 🤘https://t.co/WD7nlHCuJL August 5, 2022

“No podemos ocultar que son días difíciles para nuestro club. Respetamos y entendemos la molestia de los hinchas, porque tanto dirigentes, cuerpo técnico y jugadores tenemos el mismo sentimiento de preocupación y ganas de dar vuelta el escenario deportivo que atravesamos. Creemos que contamos con las herramientas para conseguirlo, para tener un final de temporada más tranquilo”, aseguraron.

La manifestación de los hinchas azules terminó con Carabineros dispersando al grupo , entre quienes algunas personas intentaron entrar al CDA y provocar daños.

“Como club entregaremos a las autoridades toda la colaboración y antecedentes que se nos solicite para dar con las personas que intentaron ingresar a la fuerza al CDA, lo que gracias a la acción de Carabineros no se pudo concretar”, dijeron desde la U.