Universidad de Chile informa la salida de Cristian Aubert como gerente general de Azul Azul

Quien se desempeñara en distintas funciones dentro de la concesionaria que controla los destinos de la U abandona el club por “motivos personales”.

La Universidad de Chile informó, la tarde de este jueves, la salida de Cristian Aubert como gerente general de Azul Azul. El ingeniero comercial se desempeñó en distintos cargos dentro de la institución en la que estuvo desde 2005 con algunos intervalos.

Aubert hizo oficial su renuncia al cargo en la reunión de directorio de este mes y deja la sociedad anónima a la que llegó como gerente general en 2007 y se mantuvo en aquel cargo hasta 2014. Posteriormente se desempeñó como director ejecutivo antes de abandonar el cargo en 2015.

Cuando retornó a la concesionaria que controla los destinos de la U en 2020 vivió una etapa más difícil en lo deportivo y se unió al directorio presidido por José Luis Navarrete, que enfrentó la salida de Carlos Heller.

“Han sido más de 10 años de mi vida, en los que desde distintos cargos y posiciones, he dedicado mi tiempo y capacidades para desarrollar de la mejor forma a nuestro club. Obviamente no es fácil esta decisión, por todo lo que he vivido en esta hermosa institución. Momentos de enorme alegría y también días difíciles, en donde el compromiso de verdad se pone a prueba”, dijo Aubert en un comunicado difundido por Azul Azul.

El Club informa lo siguiente sobre la Gerencia General.#VamosLaU 🤘https://t.co/FyzEzn8EsB June 23, 2022

“Mi determinación es exclusivamente por razones personales, siempre pensando en lo mejor para mi familia y la U”, añadió.

La salida de Aubert se da luego de tres años malos en lo deportivo para la U y en medio de la incertidumbre por el futuro del club que fue adquirido por inversores de quienes no se tienen mayores antecedentes, pero que encabeza como director Michael Clark.