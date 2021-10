Vidal y fecha clasificatoria: "Tenemos que hacernos fuertes de local o no vamos a clasificar"

El seleccionado nacional abordó su futuro tras el fútbol e incluso se refirió a su reconciliación con Claudio Bravo.

Esta semana que viene se jugará una nueva fecha triple clasificatoria y la Roja ya no tiene margen de error .

Con solo 7 puntos en nueve partidos, Chile está octavo a seis unidades del repechaje, por lo que urge obtener la mayor cantidad de puntos ante Perú en Lima (7 de octubre), Paraguay (10 de octubre) y Venezuela (14 de octubre) en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

La delicada situación la tiene clara Arturo Vidal, quien en una extensa entrevista con TNT Sports aseguró que es trascendental que la selección gane sus partidos de locales. "Ojalá lleguemos de la mejor manera. Los dos partidos de local deberíamos ganar, en el fútbol nunca se sabe, tenemos que hacernos fuertes de local o no vamos a clasificar al Mundial", sostuvo.

El volante reconoció que el equipo está en una situación complicada pero recalcó "tenemos tres partidos que nos podemos meter de nuevo en la pelea".

Otro tema que Vidal tocó la entrevista fue la reconciliación con Claudio Bravo, la que se produjo en la Copa América de junio pasado, dando por fin a un conflicto que se mantenía desde hace tres años, cuando Chile quedó eliminado de Rusia 2018.

"Solo faltaba hablar y solucionar las cosas. Nos conocemos hace mucho tiempo, de Colo Colo, y ahora estamos muy concentrados en sacar esto adelante. El grupo tiene que estar unido para ir al Mundial", dijo.

El futuro, ¿cómo técnico?

Si bien sigue a un gran nivel y en un equipo de la primera línea futbolística mundial, como el Inter de Milán, Vidal ya tiene 34 años y ve de reojo su futuro una vez se retire de la actividad.

En ese sentido, confirmó que en el corto plazo hará el curso para ser entrenador: "Me gusta el fútbol, tengo muchas cosas en mi cabeza, entrenadores buenos que me han marcado. Me gustaría ver o probar que puedo dar como entrenador", precisó,

Por último, el volante del campeón italiano admitió que felicitó a Lionel Messi tras ganar la Copa América con Argentina: "Es un ganador, se lo merecía", dijo.