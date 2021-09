[VIDEO] La viral reacción de hincha del Leeds que se encontró a Marcelo Bielsa en un ascensor

El rosarino es uno de los mayores ídolos del cuadro inglés luego de lograr el tan esquivo ascenso a la Premier League hace dos temporadas.

Marcelo Bielsa es un símbolo del Leeds United. Y es tanto lo que produce la figura del rosarino, que incluso en la ciudad se pueden ver murales con su cara.

A pesar de que esta temporada el equipo que dirige el ex entrenador de La Roja no ha empezado de la mejor forma, la admiración al ex técnico de la Roja sigue intacta. Y así lo demostró un video viral en redes sociales.

En el registro se puede apreciar a un hincha del Leeds, con la camiseta puesta, en un ascensor con nada más ni nada menos que Marcelo Bielsa en frente.

La reacción del fanático es para enmarcar: totalmente paralizado, mira con sorpresa, vergüenza y admiración al "Loco", que justo antes de bajar, le regala una sonrisa al "enamorado" hincha inglés.

Revisa el divertido momento a continuación: