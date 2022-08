Dólar se empina sobre los $900 con mercados atentos a tensión por la visita de Pelosi a Taiwán

La divisa estadounidense se aprecia a nivel global en el contexto de un viaje diplomático que promete inflamar las relaciones entre China y EEUU.

El dólar opera con volatilidad este martes, en medio de la tensión que ha provocado en los mercados la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Según Bloomberg, el tipo de cambio llegó a caer hasta los $ 888 en la mañana, pero poco después de las 12 horas alcanzó un máximo intradiario de $ 904,81. Luego de esto ha matizado sus avances y se negocia en los $ 900,79, lo que representa un alza de $ 7,89 respecto del cierre del lunes.

El tipo de cambio está siendo puesto a prueba frente a la llegada a Taiwán de Pelosi. La iniciativa ha sido precedida por la advertencia de China de que tendrá consecuencias diplomáticas, al tratarse de una isla que el gigante asiático reclama para sí. Además, se trata del viaje a Taiwán de más alto nivel por parte de una figura política estadounidense en los últimos 25 años.

"El ministro de Relaciones Exteriores de China dio comentarios muy duros por la visita de Pelosi, situación que genera mayor incertidumbre entre las dos potencias y apoya la apreciación de la moneda norteamericana a nivel mundial", comentó el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.

Si termina por imponerse el alza del dólar, este quebrará una racha de seis sesiones consecutivas a la baja. Operadores financieros encuestados por el Banco Central prevén que en los próximos siete días la paridad se situará en los $ 905, mientras que en 28 días volvería a subir a cerca de $ 920.

Dólar global

La trayectoria del dólar en Chile está alineada con un descenso del cobre, que se negocia con una baja de 0,33% a US$ 3,52 la libra en la bolsa Comex de Nueva York. El mineral subía levemente a media mañana, momento en que el tipo de cambio operó a la baja de forma momentánea.

La paridad también sube en paralelo al fortalecimiento global por parte de la divisa estadounidense, que se refleja en un alza de 0,37% hasta los 105,83 puntos del dollar index. El indicador compara al dólar con una canasta de seis otras divisas.

El euro, la moneda de mayor ponderación en el dollar index, cae 0,60% a US$ 1,020, mientras que el oro se negocia con alzas de 0,16% a US$ 1.775 la onza, tras haber alcanzado un máximo intradiario de US$ 1.788 en la mañana.