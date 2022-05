Gobierno duplica a US$ 3.000 millones el monto del mecanismo para contener alzas de los combustibles

El Ministerio de Hacienda ingresó hoy la iniciativa a trámite en la Cámara de Diputados.

En medio del encarecimiento del valor de los combustibles, el gobierno cumplió su promesa e ingresó al Parlamento un proyecto de ley para aumentar nuevamente el techo de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), para continuar atenuando las alzas.

Según el texto, ingresado a la Cámara de Diputados, Hacienda duplicará el techo de funcionamiento del mecanismo, situando su límite en US$ 3.000 millones, desde los US$ 1.500 millones aprobados en marzo.

Para hacerse una idea, a fines del año pasado el Mepco dejaba de operar si los subsidios entregados superaban los US$ 500 millones. El gobierno anterior aumentó dicho tope a US$ 750 millones y la nueva administración lo duplicó a US$ 1.500 millones en medio del efecto que ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania en el precio de la energía a nivel global.

Todo esto se da en momentos también en que, según un informe de Clapes UC, el límite de funcionamiento del mecanismo se alcanzaría en los próximos días, obligando al gobierno nuevamente a revisar el subsidio.

Las bencinas se aprestan esta semana para anotar 40 semanas en hilera de encarecimiento.