Marcel defiende que cotización de 6% no sea heredable y apunta a mejoría en jubilaciones de mujeres

El ministro de Hacienda abordó declaraciones del subsecretario de Previsión Social sobre diseño de la reforma al sistema de pensiones.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió esta mañana el diseño de la reforma de pensiones que presentará el gobierno a fines de agosto, y que considera que la cotización adicional de seis puntos porcentuales que incorporará el proyecto no sea heredable, a diferencia del ahorro individual del 10% hoy vigente.

Esto, luego de que el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, abordara el punto en una conversación con Diario Financiero.

Luego de participar en un seminario de reforma tributaria en la Universidad Católica, el secretario de Estado señaló que la no heredabilidad de los fondos es un mecanismo para incidir en la mejora en las jubilaciones de las mujeres, debido a que el actual sistema tiende a perpetuar las menores jubilaciones de ellas en comparación a las de los hombres.

"Lo que tenemos que preguntarnos hoy día, y que es relevante para todos quienes participan de este debate, es cómo se estructura un sistema de pensiones, qué es lo que queremos de un sistema de pensiones y cómo se tiene que estructurar para poder lograr eso. Yo he dicho muchas veces que un sistema de pensiones, en principio, lo que se espera de él es que prevenga el riesgo de pobreza en la vejez en primer lugar; en segundo lugar asegure la mayor continuidad de ingresos posible, una buena tasa de reemplazo; y en tercer lugar que sea capaz de cubrir las contingencias de la vida y compensar las diferencias que se producen por razones distintas a las capacidades de las personas", comenzó argumentando la autoridad.

"Para eso, necesitamos tener un componente básico, universal. Necesitamos tener un componente de capitalización individual, y necesitamos tener un componente de seguro social. Lo que plantea el subsecretario Larraín da un ejemplo que es bien claro y que creo que todos lo podemos entender", manifestó.

Yendo al detalle de la no heredabilidad de los aportes, el ministro argumentó que si se cree que la métrica del sistema de pensiones tiene que ser única y exclusivamente la propiedad individual y la heredabilidad, "¿cómo se van a resolver las diferencias entre hombres y mujeres?".

Lee También > Reforma de Pensiones: Expertos analizan los desafíos para que las pensiones de los chilenos mejoren

"Si todo el sistema previsional funciona solo sobre la base de propiedad individual y funciona solo sobre la base de heredabilidad, entonces todos los hombres vamos a ser propietarios de lo que aportamos y vamos a heredar a nuestros descendientes lo que acumulamos al momento de nuestro fallecimiento. ¿En qué etapa del sistema previsional se va a producir la equiparación de la situación de hombres y mujeres? Este es un desafío para quienes plantean el tema de la propiedad individual y la heredabilidad como principio único, fundamental y exclusivo del sistema de pensiones", afirmó.

"Lo que estamos haciendo es trabajar un sistema que tiene estos distintos componentes, que tiene el componente de esfuerzo, de ahorro individual, de propiedad de las personas, heredable, etc., y que tiene otros componentes que tienen que ver con la solidaridad, compartir riesgos, etc. Ese es el punto que me parece que está haciendo el subsecretario Larraín", cerró Marcel.